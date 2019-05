Nek al Ponchielli il 17 dicembre

CREMONA (30 maggio 2019) - Nek torna a cantare in città. Dopo lo spettacolo di due anni fa in Piazza del Comune il cantante di Sassuolo sarà in scena sul palco del teatro Ponchielli il 17 dicembre per il suo tour "Il mio gioco preferito". Il nuovo ciclo di concerti prenderà il via il 22 settembre all'Arena di Verona per poi fare tappa nelle grandi città europee, oltre a tre live in Svizzera, quindi nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di nuovi appuntamenti fino al 2020. Il nuovo album di inediti che dà il titolo al tour è composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti. E' il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek. Nei brani Nek si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato. Nel frattempo, su Radio 2, si cimenterà in un ruolo per lui inedito, quello di conduttore radiofonico: con Andrea Delogu, sarà infatti al timone di “Alza la radio”, in onda dal 2 giugno la domenica sera, per quattro appuntamenti dalle 21 alle 22.30. Il programma sarà uno show radiofonico in cui Nek, al suo debutto alla conduzione, si mostrerà in una veste che sorprenderà il pubblico, abituato a vederlo soprattutto come cantante o come musicista, presenterà, intratterrà e ospiterà, insieme alla co-conduttrice Andrea Delogu, grandi personaggi del mondo della musica.

