Gino Paoli e Danilo Rea, trionfo al Museo del Violino

CREMONA (25 maggio 2019) - C’è un canzoniere troppo grande da completare per due specialisti dell’improvvisazione e della melodia come loro. E non importa che la scaletta di ‘Due come noi che…’ - versione aggiornata all’anno 2019 dello show di Gino Paoli e Danilo Rea, in scena stasera all’auditorium del Museo del Violino per il terzo e penultimo appuntamento di Cremona Jazz – sia di per sé una parata mozzafiato di classici. Il pubblico ha apprezzato, applausi a scena aperta per un vero e proprio trionfo.

