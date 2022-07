Vergogna!!! Morto un cane legato al ramo di un albero, indagano carabinieri ed Enpa

POLIGNANO - Un cane legato al ramo di un albero, morto probabilmente a causa del caldo intenso. I carabinieri della compagnia di Fiorenzuola e le guardie zoofile dell’Enpa di Piacenza stanno cercando di fare luce sul terribile ritrovamento fatto ieri pomeriggio da un ragazzo, nei pressi di località Fontanazza vicino alla strada provinciale che da Polignano porta a San Pietro in Cerro e alla Secca di Monticelli. “Ho trovato questo cane abbandonato, legato, e successivamente, per ovvi motivi, morto nei pressi di San Pietro in Cerro”, ha fatto sapere sui social il giovane, che ha anche pubblicato fotografie e lanciato un appello nel tentativo di trovare il proprietario.

A contattare le forze dell’ordine è stata poi una giovane della zona e, dopo gli accertamenti sul posto, la carcassa del cane è stata prelevata e portata all’istituto di zooprofilassi per gli esami necessari per risalire alla causa del decesso. Pare che l’animale avesse il microchip, che consentirà dunque di risalire al proprietario. Rischia pesanti conseguenze penali. Intanto il ritrovamento del povero animale ha provocato sconcerto e tanta rabbia.