Ciclista investito da un'auto, 18enne in ospedale in codice giallo

VICOBONEGHISIO (CASALMAGGIORE) - Ciclista investito da una autovettura intorno alle 15.25 di oggi in via Imbriani, a Vicoboneghisio, frazione di Casalmaggiore. In sella ad una mountain bike stava pedalando un 18enne quando si è verificata la collisione con una Peugeot condotta da una 27enne.

La due ruote, in seguito all’impatto, è finita sul parabrezza della vettura e il 18enne è finito a terra. Sul posto, scattato l’allarme, si sono recate un’autoambulanza della Padana Soccorso e l’auto medica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

La peggio è toccata al ragazzo, trasportato al pronto soccorso dell’Oglio Po con codice giallo, per lesioni di media gravità. Illesa, anche se spaventata, la conducente della Peugeot.