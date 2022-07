Sottopasso ferroviario, furgone troppo alto si “accartoccia” su se stesso

PIADENA DRIZZONA - Non è la prima volta e probabilmente non sarà l’ultima che un furgone si incastra nel sottopasso veicolare alla ferrovia. L’ultimo caso è avvenuto poco prima delle 13 di oggi. Un furgone Mercedes proveniente dal Veneto, dopo aver ultimato la consegna del pane, giungendo da viale Po si è immesso sulla rampa che porta al sottopasso per dirigersi verso via Aristodemo Orlandi. Il conducente del mezzo non si è reso conto che l’altezza massima consentita per il transito dei veicoli è di 3 metri e 20 centimetri ed è andato a cozzare violentemente con il “cassone” del furgone, di poco più alto, contro la parete del sottopasso. Il cassone, in seguito all’impatto, si è completamente “accartocciato” su se stesso. Illeso il conducente. Pesanti i danni al veicolo.

Sul posto, casualmente, di lì a poco è transitata una pattuglia della polizia locale dell’Aci 12, con il comandante Armando Aversa, che ha bloccato l’accesso al sottopasso da viale Po, mentre in senso opposto la circolazione non è stata interrotta perché la corsia era comunque libera.