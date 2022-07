Lauree, doppio appuntamento al campus di Cremona del Politecnico di Milano

CREMONA - Settimana ricca di nuovi Ingegneri! Oggi si è svolto il primo dei due appelli di laurea della settimana riservato ai 31 laureati che hanno terminato il loro percorso triennale: 23 hanno conseguito il titolo in Ingegneria Gestionale e 8 in Ingegneria Informatica.

Un grande traguardo che si traduce in un titolo altamente spendibile, grazie al quale questi freschi ingegneri non avranno problemi a trovare subito un’occupazione. Secondo l’ultima indagine del Politecnico di Milano, infatti, l’occupazione a un anno dal titolo degli ingegneri triennali è salita al 96% mentre per gli ingegneri magistrali ha raggiunto addirittura il 99% (91% a sei mesi dalla laurea).

Inoltre da questa indagine emerge un altro dato importante, in controtendenza rispetto alla situazione nazionale: la quasi totalità dei laureati (91%) svolge un lavoro coerente con il titolo di studio conseguito. Un terzo degli intervistati lo ottiene già prima della laurea, grazie ad una formazione sempre al passo con le esigenze del mercato, sia nel settore privato che nel settore pubblico.

I tre assegnatari dei Percorsi di Eccellenza

Alle ore 14:00 si è svolta la proclamazione dei 23 laureati in Ingegneria Gestionale. Chi tra loro ha scelto di arricchire il proprio curriculum formativo con una stimolante esperienza di stage o di mentoring prima del conseguimento del titolo ha redatto la propria tesi proprio su questa esperienza e l’ha discussa il giorno prima dell’appello. Queste collaborazioni confermano una sinergia in costante crescita tra il Polo di Cremona e le aziende del territorio che hanno saputo cogliere e apprezzare la qualità delle competenze offerte ai futuri Ingegneri.



Alle ore 14:30 sono stati proclamati Dottori in Ingegneria Informatica 8 ragazzi che avevano già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti e che, pertanto, non hanno dovuto discutere la tesi. In particolare, 3 laureati Leonardo Ceccarelli, Francesco Di Michele, Beatrice Pipperi hanno concluso brillantemente, oltre al Corso di Laurea, anche un Percorso di Eccellenza, un’iniziativa che ha permesso loro di svolgere due tirocini estivi e diversi corsi di formazione su varie tematiche, arricchendo così il loro percorso universitario con esperienze stimolanti e multidisciplinari.

A Cremona, anche per il prossimo anno accademico, il percorso universitario infatti potrà essere arricchito dai Percorsi di Eccellenza, caratterizzati da attività di formazione avanzata, che consentiranno a dieci giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da € 5.000.

Gruppo Laureati Gestionali

DOMANDA DI AMMISSIONE: DALL'11 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE

Le immatricolazioni ai Corsi di Laurea si sono già aperte, l’ultima delle tre fasi previste terminerà l’11 agosto. Obbligatorio aver sostenuto il test di ammissione l’anno scorso o quest’anno per potersi aggiudicare un ambito posto tra le file dei banchi del Politecnico di Milano. Giovedì 21 luglio sarà la volta dei 10 laureandi in Music and Acoustic Engineering; di questi 7 hanno scelto di approfondire la propria preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre 3 hanno focalizzato il proprio percorso di studi sull’acustica.

A conferma della grande attrattività di questa Laurea Magistrale, 4 laureandi sono internazionali. La discussione delle tesi inizierà alle ore 13.45 e la proclamazione è fissata per le ore 16:00. Segue l'elenco dei laureati che hanno dato il consenso all’invio ed il titolo della tesi, divisi per corso di studio:

INGEGNERIA GESTIONALE

Agosta Marco - Censimento internazionale delle Startup a supporto della digitalizzazione della pubblica amministrazione

- Censimento internazionale delle Startup a supporto della digitalizzazione della pubblica amministrazione Ambroggi Matteo -Digital engineering process di una PMI: Mollyflex il materasso Made in Italy

-Digital engineering process di una PMI: Mollyflex il materasso Made in Italy Bonizzoni Marco - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi Ceccarelli Leonardo - Analisi e Mappatura dei Processi Aziendali presso I.S.I. S.r.l.

- Analisi e Mappatura dei Processi Aziendali presso I.S.I. S.r.l. Crapolicchio Angelo - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi (LAMP)

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi (LAMP) Curati Riccardo - Ruolo della pubblica amministrazione nella società. Focus sull'identità digitale tramite i servizi SPID e CIE

- Ruolo della pubblica amministrazione nella società. Focus sull'identità digitale tramite i servizi SPID e CIE Dal Lago Filippo - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi (LAMP)

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi (LAMP) Dalma Lorenzo- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi Di Michele Francesco - Implementazione in linea produttiva di robot collaborativi presso Officine Aiolfi

- Implementazione in linea produttiva di robot collaborativi presso Officine Aiolfi Di Rienzo Diana Angelica - Relazione finale di tirocinio presso PUSH

- Relazione finale di tirocinio presso PUSH Ferrazzo Stella - Esperienza nella prima agenzia di rating fintech europea: analisi dei processi esistenti e proposte di riorganizzazione interna maggiormente lean e Agili

- Esperienza nella prima agenzia di rating fintech europea: analisi dei processi esistenti e proposte di riorganizzazione interna maggiormente lean e Agili Francescangeli Caterina - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi Mazzone Chiara - Il sistema gestionale e l'ottimizzazione delle logiche di funzionamento MRP: il caso sperimentale Doppel farmaceutici

- Il sistema gestionale e l'ottimizzazione delle logiche di funzionamento MRP: il caso sperimentale Doppel farmaceutici Merli Matteo- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi Messeri Filippo - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi Murianni Andrea - Digitalizzazione della pubblica amministrazione

- Digitalizzazione della pubblica amministrazione Peri Pietro - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi Pierro Lorenzo - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi Pipperi Beatrice - Digitalizzazione del sistema aziendale di raccolta dati di processo e riprogettazione di un'isola di lavoro per l'efficientamento della produzione: il caso Officine Aiolfi

- Digitalizzazione del sistema aziendale di raccolta dati di processo e riprogettazione di un'isola di lavoro per l'efficientamento della produzione: il caso Officine Aiolfi Pollenghi Andrea - Metodologia di progettazione ed implementazione di un magazzino informatizzato: il caso Eurotecno S.r.l

- Metodologia di progettazione ed implementazione di un magazzino informatizzato: il caso Eurotecno S.r.l Rosani Mattia - Ottimizzazione dei processi aziendali in ottica lean: il caso La Coro Impianti s.r.l.

- Ottimizzazione dei processi aziendali in ottica lean: il caso La Coro Impianti s.r.l. Sala Francesca Zoe - Laboratorio di analisi e modellizzazione dei processi

- Laboratorio di analisi e modellizzazione dei processi Sartori Alice - Caso SMARTMEDIA

INGEGNERIA INFORMATICA