A «Chiacchiere e tortelli» anche Salva e spongarda

CREMA - I tortelli dolci tornano protagonisti del Ferragosto cremasco grazie al comitato del Gran Carnevale. Nel presentare l’iniziativa, ieri nella sala Galleria del Comune, il presidente del gruppo folcloristico Eugenio Pisati ha esordito con una battuta: «Noi volontari al massimo avremmo potuto farli di cartapesta. Niente paura, il piatto tipico sarà di ottima qualità, merito dello chef Michele Denti e di uno staff di professionisti garantito da una locale società di catering».

Si annunciano diverse novità per «Chiacchiere e tortelli» – così si chiamerà la kermesse – in programma da venerdì 12 a martedì 16 agosto. Cinque serate in piazza Moro, tradizionale location della kermesse gastronomica. Collabora la Pro loco. Ad applaudire la nuova sfida del comitato del Gran Carnevale, il sindaco Fabio Bergamaschi e l’assessore alla Cultura e al Turismo Giorgio Cardile. «Non c'è estate senza festa del tortello dolce – ha evidenziato Bergamaschi –. Grazie al comitato per aver reso possibile la prosecuzione di questa tradizione».

MOMENTO CONVIVIALE E TRADIZIONE

«Sarà un momento conviviale, dedicato ad una tradizione cara ai cremaschi, ma pensato anche per i turisti che sono tornati da mesi in città e ci attendiamo numerosi anche nella settimana di Ferragosto. Valorizziamo le tradizioni culinarie e non solo. Avremo intrattenimento e coinvolgimento di famiglie e bambini».

Pisati ha descritto le novità della manifestazione, che torna in piazza, dopo due anni in cui, per via della pandemia, si era svolta sostanzialmente nei ristoranti cremaschi.

«Sarà posta attenzione alle intolleranze, con un reparto ad hoc per i tortelli senza glutine. Sarà data priorità ai prodotti tipici cremaschi. Oltre al tortello, il formaggio Salva e la spongarda. La pagina social partirà da domani, con il nome Chiacchiere e Tortelli. Spazio per 350 commensali. Oltre al personale professionale che gestirà cucina e servizio, saranno coinvolti circa 50 volontari del comitato».

Ogni sera dalle 19 si potrà cenare. Dalle 21 ci sarà anche l’intrattenimento musicale. A pranzo si potranno prenotare tortelli dolci da asporto, sia già cucinati, sia da cuocere. «I produttori made in Crema la faranno da padrone – ha concluso Pisati –. Avremo tavoli per chi vuole chiacchierare e pensiamo a uno spazio per la degustazione dell’anguria, magari all’angolo tra via Matteotti e via dei Racchetti».