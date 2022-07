Con l'auto su un salvagente di via Giuseppina: anziano leggermente ferito

CREMONA - Un anziano di 78 anni, alla guida di una Renault Twingo, ha perso il controllo della propria auto ed è finito su un salvagente spartitraffico posizionato in via Giuseppina. E' successo attorno alle 15. Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale. Per fortuna, il pensionato se l'è cavata con ferite da codice verde.