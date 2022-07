Poco attenti agli pneumatici. I cremonesi nella lista nera

CREMONA - Più ombre che luci, per quel che concerne la provincia di Cremona, nei dati presentati nelle scorse ore a Roma in occasione della divulgazione del report legato alla diciassettesima edizione dell’indagine ‘Vacanze Sicure’, incentrato sulla qualità e l’efficienza dei treni di gomme utilizzati dagli automobilisti italiani. Ad illustrare i dati raccolti, il direttore del Servizio Polizia Stradale, Paolo Maria Pomponio, e il direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti. L’indagine condotta sulla strada dagli agenti della Polstrada aveva lo scopo di verificare lo stato delle gomme delle automobili e le loro possibili avarie ed irregolarità, vale a dire la corretta omologazione, la corrispondenza dei parametri dimensionali e prestazionali riportati nella carta di circolazione, l’eventuale presenza di tagli e/o danneggiamenti visibili ad occhio nudo, eccetera. Occhi puntati, ovviamente sulla, profondità del battistrada, che per legge deve essere come minimo di 1,6 millimetri.



Due anni di pandemia, recessione economica e guerra hanno fatto registrare un segno fortemente negativo sul ricambio del parco circolante, ma anche sulla manutenzione dell’auto, come confermano i dati di questa indagine, che in questi ultimi mesi ha interessato quasi 13.500 vetture. In Lombardia sono stati eseguiti 2.325 controlli. «I dati - elaborati su un modello del Politecnico di Torino - sono sconfortanti ed in linea generale, si può dire che siano mediamente i peggiori di sempre. Per quanto riguarda le autovetture con profondità del battistrada inferiore a 1,6 millimetri, sono risultati in quello stato il 4,6% dei veicoli sottoposti a controllo in Lombardia», spiegano gli autori del report. In provincia di Cremona la percentuale è pari al 3,03 %. Il risultato peggiore lo fa registrare Pavia (10,24%) mentre la provincia lombarda più virtuosa è Brescia, con il 2,20% delle auto risultate con poco battistrada.

Numeri decisamente più pesanti per quel che concerne i veicoli non conformi, che sono risultati essere il 28,17% dei 2.325 controllati in Lombardia. A Cremona si registra il dato di gran lunga peggiore della regione: 53,79%. All’opposto c’è Mantova, con 17,65% di veicoli non conformi. Alla terza voce presa in esame, ‘veicoli con equipaggiamento non omogeneo’ (auto che montano pneumatici di marche o modelli diversi sullo stesso asse oppure sono equipaggiate con pneumatici invernali sull’asse «trattivo» e due estivi al posteriore) a fronte di un dato regionale del 5,68%, Cremona fa risultare il dato più basso tra le province lombarde, con 1,52%, mentre la maglia nera in questo caso va a Varese (19,05%). Quarta voce presa in esame è quella dei veicoli con danneggiamenti ai pneumatici visibili ad occhio nudo. Anche in questo caso Cremona guida la classifica delle province lombarde con un poco esaltante 37,12%, a fronte di un dato regionale pari al 5,33%. In linea con il dato regionale, invece, la voce ‘veicoli con pneumatici privi di omologazione’: Cremona fa registrare 1,52% contro un dato regionale dell’1,33%.

Nelle regioni oggetto di indagine (oltre alla Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania e Sicilia) sono immatricolate 17 milioni di vetture pari al 43,5% del totale nazionale (Fonte Aci 2021). I dati dell’indagine, confermano che con l’aumentare dell’età dei veicoli crescono anche le mancate revisioni, i danneggiamenti dei pneumatici sulle spalle e le disomogeneità per asse: vale a dire che più è vecchio un veicolo quanto maggiore sono queste sue non conformità. I pneumatici lisci invece sono una costante che si attesta mediamente al 9% per tutte le età dei veicoli controllati. I veicoli con meno di dieci anni presentano problemi ai pneumatici (inclusa la mancata revisione) in un controllo su quattro (il 25% del campione). Per i veicoli con oltre dieci anni di anzianità la percentuale sale a circa il 40% del campione, cioè due auto su cinque. Ciò evidenzia che negli ultimi anni gli automobilisti non solo non hanno sostituito la loro automobile, come dimostrano i dati di vendita in forte riduzione con il conseguente invecchiamento del parco circolante, ma non hanno nemmeno provveduto alla manutenzione. Le non conformità relative ai soli pneumatici sono aumentate sensibilmente. Dal 2011 ad oggi sono stati controllati nell’ambito della Campagna ‘Vacanze Sicure’ quasi 100.000 veicoli. A fronte di un veicolo con pneumatici non conformi nel 2011 oggi ce ne sono 3,5.