Cremasca 43enne investita sul lago di Garda, grave la madre di 71 anni

CREMA - Investite da un furgone mentre attraversavano a piedi la strada sulla Gardesana, ad Assenza, frazione del comune di Brenzone, sulla sponda veronese del lago. Sono rimaste ferite entrambe: la più grave è la madre, 71enne che vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sabato mattina, quando è avvenuto l'incidente stradale, è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è arrivata in eliambulanza. Per lei un serio trauma cranico. La figlia, P.N., 43enne che abita a Crema, ha riportato conseguenze meno gravi ed è stata trasferita all'ospedale di Peschiera del Garda. Ad investirle, poco dopo le 7, il furgone guidato da un 40enne ambulante di origini cinesi, che vive a Torri del Benaco e si stava recando a Malcesine per il mercato settimanale.