Brusco risveglio, pianta cade su automobile in sosta in via Castelbello. Nessun ferito

CREMONA - Brusco risveglio e tanta paura, nel cuore della notte, per i residenti di via Castelbello. Attorno alle 4, una pianta di grosse dimensioni è franata su un'automobile parcheggiata lungo la strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che con le motoseghe hanno fatto a pezzi l'albero e ripristinato viabilità e sicurezza. Non è da escludere che l'evento sia conseguenza della tromba d'aria che si è abbattuta sulla città lo scorso 4 luglio. Diversi danni alla Volkswagen Polo rimasta sotto le fronde, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. E se la pianta fosse caduta in pieno giorno?