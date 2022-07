Covid, in provincia di Cremona altri 449 positivi

CREMONA - Sono 13.001 - 449 in provincia di Cremona (ieri 534) -, a fronte di 53.346 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 24,3%, i nuovi casi di covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. Ieri la percentuale di positività era stata del 25,3%. I ricoverati in terapia intensiva sono 44 (+2) mentre quelli nei reparti ordinari 1.482 (+27). Sono 27 i morti per un totale dall’inizio della pandemia di 41.073. I nuovi casi per provincia: a Milano sono 3.987, di cui 1.541 a Milano città, a Bergamo 1.227, a Brescia 1.633, a Como 736, a Cremona 449, a Lecco 353, a Lodi 296, a Mantova 657, a Monza e Brianza 1.063, a

Pavia 747, a Sondrio 213 e a Varese 1.241.

IN ITALIA

Sono 96.384 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.122. Le vittime sono invece 134, in crescita rispetto alle 105 di ieri. Il tasso è al 24,6%, in calo rispetto al 26,2% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 391.008 tamponi. Sono invece 395 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.363, rispetto a ieri 248 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.426.766, rispetto a ieri 3.341 in più. In totale sono 19.985.479 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.735. I dimessi e i guariti sono 18.388.978, con un incremento di 94.461.

In Italia è predominante al 75% la sottovariante BA.5 della Omicron e quest'ultima variante del virus SarsCoV2 continua ad avere una prevalenza stimata al 100%. Lo indicano i dati, aggiornati al 5 luglio, risultato dell'indagine rapida condotta dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute con i laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Dall'indagine, cui hanno partecipato 108 laboratori e basata sulle sequenze genetiche di 1.876 campioni del virus SarsCoV2, emerge che la sottovariante BA.5 ha una prevalenza del 75,5% (con una forchetta che va dal 56,7% al 100%), seguita dalla sottovarianti BA.4 con la prevalenza del 13,2% (0% -41,7%). Dominante fino a poche settimane fa, la BA.2 ha adesso una prevalenza scesa al10,3% (0% -33,3%) e la prima ad essere arrivata, la BA.1 è scesa allo 0,6% (0% -3,1%). (ANSA)