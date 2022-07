Covid, in provincia ancora 531 contagi e una vittima

CREMONA - A fronte di 59.061 tamponi effettuati in Lombardia, sono 15.185 i nuovi positivi (tasso di positività al 25,7%, ieri era il 25,5%), 531 in provincia di Cremona. Aumentano di 4 i ricoverati nelle Terapie intensive (ora sono 40), mentre negli altri reparti i nuovi pazienti sono 23 (1.406 è il totale dei ricoverati). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 14 decessi, uno in provincia, che portano il totale da inizio pandemia a 41.017.

I DATI IN ITALIA

Sono 110.168 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 142.967. Le vittime sono invece 106 in calo rispetto alle 157 di ieri. Il tasso si assesta al 26,8%, in lieve aumento rispetto al 26% di ieri.

"FORTE RICHIESTA DI VACCINI IN FARMACIA"

«A ventiquattro ore dall’annuncio dell’ampliamento dell’offerta del secondo booster, o quarta dose, di vaccino anti-Covid agli over 60 e ai soggetti fragili, registriamo una grande richiesta di vaccinazioni nelle farmacie territoriali di tutta Italia». Lo dichiara Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), definendolo «un segnale della fiducia riposta nei farmacisti di comunità, oggi uno dei pilastri della vaccinazione» da cui può arrivare un «contributo fondamentale alla campagna vaccinale in questa fase di incremento esponenziale dei contagi».

La forte richiesta di prenotazioni, aggiunge Mandelli, «è un buon segnale per il Paese». Testimonia, infatti, «la maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sull'efficacia del vaccino che, sebbene non dia la certezza di evitare il contagio, rappresenta l’unica arma a disposizione per proteggersi dalla malattia grave da Covid. Molte persone attendevano l'allargamento della campagna per mettersi in sicurezza».

Nell’attuale quadro epidemiologico, la vaccinazione è fondamentale non soltanto per difendere le persone più vulnerabili dai rischi associati all’infezione da Sars-CoV-2, «ma anche per proteggere il servizio sanitario dalla pressione sulle strutture ospedaliere che può compromettere l’erogazione delle cure a beneficio di tutti i cittadini», prosegue Mandelli. Per questo, conclude, «i farmacisti di comunità sono pronti a dare il massimo contributo per rilanciare la campagna vaccinale e rispondere alle richieste dei cittadini».