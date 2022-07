Fondazione in lutto per la scomparsa dell’angelo dei più fragili

SOSPIRO - Addio a Morena Superti, scomparsa a 45 anni. Ieri pomeriggio, nella chiesa di San Siro, si sono svolti i funerali di questa giovane mamma e moglie, nonché educatrice alla Fondazione Sospiro. Tanti i colleghi, gli amici e i conoscenti che si sono stretti al dolore del marito Gaetano e della loro piccola. «Di Morena — ricordano i colleghi di lavoro della struttura sospirese — ricorderemo sempre il sorriso, la sua dolcezza, la gentilezza, l’attenzione verso di noi e i residenti. Sappiamo quanto forte, in lei, fosse il desiderio di ritornare al lavoro. Rimarrà sempre nei nostri cuori. Una donna disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri». Sino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, ha lavorato con grande passione e dedizione: in lei era forte la propensione all’aiuto verso il prossimo e in particolare verso le persone con disabilità che seguiva quotidianamente.



Anche il presidente della Fondazione Sospiro Giovanni Scotti si è unito al grave lutto: «La perdita addolora non solo la sua famiglia, ma tutti quanti abbiano avuto modo di apprezzarne la disponibilità, la gentilezza come donna e come educatrice. La messa che verrà celebrata a suo suffragio domenica mattina alle 10.30, nella cappella di Fondazione, vuole essere un saluto dei suoi ragazzi che ha aiutato e che le hanno voluto bene». Ieri pomeriggio poco dopo le 15.30 il feretro ha fatto il suo ingresso nella chiesa parrocchiale di San Siro, percorrendo la navata centrale, tra la commozione generale. Durante la messa, celebrata dal parroco don Federico Celini affiancato dal vicario don Francesco Tassi, sono state pronunciate parole autentiche di condivisione del dolore. «Un lutto — ha detto don Celini nell’omelia — di una portata immane. Condividiamo con il marito, la figlia e tutti i familiari questo grande dolore con rispetto, grande solidarietà e vicinanza fraterna. Difficile poter fornire risposte o dare spiegazioni, mettiamo tutto ciò nelle mani di Dio e nei misteri della vita e delle morte, della vita eterna e della resurrezione che consentiranno di recuperare tutti i baci e gli abbracci che troppo presto sono stati tolti». È stato infine posto l’accento sulla grande propensione di Morena all’aiuto del prossimo. «Sicuramente il suo spirito di servizio ai piccoli del Vangelo sarà stato graditissimo al Signore». Al termine della cerimonia funebre, la salma di Morena Superti è stata trasferita al cimitero di Pontevico, suo paese d’origine, per essere tumulata con la mamma.