Covid, un'altra impennata: in provincia di Cremona 740 contagiati

CREMONA - Sono 20.201 i nuovi casi di Covid in Lombardia - 740 in provincia di Cremona rispetto ai 108 di ieri -, a fronte di 79.084 tamponi effettuati, di cui sono è risultato positivo il 25,5% (ieri i contagiati lombardi erano 3.666 su 15.526 tamponi e tasso di positività al 23,6%). Crescono i ricoverati, di 77 in area medica (totale posti letto occupati a livello regionale: 1.383) e di 7 in terapia intensiva (posti letto occupati: 36). Nelle ultime 24 ore i decessi sono 15 (ieri 31) che portano il totale da inizio pandemia a 41.003. È quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal Ministero della Salute. La maggiore incidenza del virus si rileva nella Città Metropolitana di Milano, dove i positivi odierni sono 6.594, di cui 2.506 a Milano città. Nelle province lombarde i casi sono Bergamo: 1.819; Brescia: 2.490; Como: 1.087; Cremona: 740; Lecco: 610; Lodi: 560; Mantova: 1.027; Monza e Brianza: 1.693; Pavia: 1.206; Sondrio: 270;Varese: 1.633. (ITALPRESS)