Covid, in provincia di Cremona 108 contagi e due decessi

CREMONA - A fronte di 15.526 tamponi effettuati, sono 3.666 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia - 108 in provincia di Cremona -, con un tasso di positività in lieve crescita al 23,6% (ieri era al 22,9%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29 (+1), mentre i pazienti negli altri reparti per la cura del Coronavirus sono 1.306 (+27). I decessi sono 31 - 2 in provincia - per un totale complessivo di 40.988 dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione.

I DATI IN ITALIA

Sono 37.756 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le vittime sono invece 127 in aumento alle 44 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 188.153 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 20,07% rispetto al 26,3% di ieri. Sono 360 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.454, rispetto a ieri 410 in più.