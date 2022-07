Reddito di cittadinanza: la «furbetta» rinviata a giudizio

CREMONA - Per quattro mesi - dall’ottobre del 2020 al gennaio del 2021 - ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: 2.394 euro, pari a 598,5 euro al mese a spese dello Stato, benché in Italia ufficialmente non abbia mai avuto la residenza. Della «furbetta del reddito» si sanno poche cose. Si sa che si chiama Elena Ciulica, che è romena e che i 76 anni li ha compiuti il 15 aprile scorso. Si sa che è «irreperibile».

Tutte informazioni scritte sul provvedimento emesso dalla Procura che ne ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dell’Inps. Ma essendo la settantaseienne Ciulica irreperibile oggi il giudice dell’udienza preliminare ha sospeso il procedimento sino al 10 luglio dell’anno prossimo, ordinando di cercarla. Di verificare se l’anziana che, stando all’accusa, ha beneficiato di 500 e rotti euro per quattro mesi, sappia che a Cremona è sotto procedimento per truffa all’Inps.

Come? Il capo di imputazione racconta che il 13 settembre del 2020, la Ciulica presentò una istanza per ottenere il reddito di cittadinanza, dichiarando di risiedere a Crema, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Peccato, però, che la settantaseienne «non è mai stata iscritta nelle liste anagrafiche della popolazione residente in alcun Comune dello Stato italiano», come risulta dagli accertamenti. Per l’anziana, è stato nominato un avvocato d’ufficio, Michela Tomasoni, oggi sostituita in udienza dal collega Giancarlo Rosa.

Il caso della 74 enne romena è uno dei molti che stanno arrivando nelle aule di giustizia. A Cremona, solo il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha denunciato 10mila furbetti del reddito di cittadinanza per un totale di 4 milioni di euro di contributi indebitamente richiesti.