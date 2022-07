Tentano il furto a bordo dell'auto. Far West per la strada

VIADANA - «Non sopporto che ci siano persone che attentano alle proprietà altrui e quando ho visto quell’auto sospetta passare mi sono gettato all’inseguimento». Sono le parole dell’imprenditore viadanese che l’altra sera è riuscito a sventare un furto nel parcheggio dello stadio del rugby. È stato l’ennesimo tentativo, per fortuna non andato a segno, dei ladri che aprono le auto, rovistano fra i documenti e cercano l’indirizzo del proprietario per poi andare a svuotargli la casa mentre è fuori. «Ero al ristorante della Club house quando una persona mi ha avvisato che era scattato l’allarme della mia auto (una Maserati Levante, ndr). Sono uscito di corsa e ho controllato che tutto fosse a posto. Sul vetro c’era il segno dei polpastrelli di qualcuno che evidentemente — aggiunge l’imprenditore — voleva rompere il vetro per impossessarsi del libretto e di eventuali chiavi lasciate all’interno. Ma l’allarme aveva già fatto scappare i malintenzionati».



La loro auto, però, era stata notata inizialmente dal titolare del ristorante: una Seat Leon sw grigia di ultimo modello. «Aveva visto che i ladri erano fuggiti con quel mezzo che, però, dopo 5 minuti è tornato indietro. A quel punto ho deciso di mettermi all’inseguimento di quell’auto». Una corsa a forte velocità lungo viale Kennedy fino a Buzzoletto, poi alla seconda rotatoria una brusca inversione di marcia verso Viadana. «Mentre io guidavo, mio cognato era al telefono con i carabinieri, prima di Viadana e poi di Reggio Emilia perché la Seat aveva imboccato il ponte sul Po in direzione di Guastalla». Altri minuti palpitanti nel corso dei quali al telefono continuavano le indicazioni ai militari che avevano organizzato le pattuglie per bloccare i fuggitivi.

«Ho sempre mantenuto una certa distanza — rivela l’imprenditore — per ragioni di sicurezza mentre loro andavano a folle velocità. Addirittura hanno imboccato la strada Bassa di Boretto e sono passati a velocità pazzesca per la piazza. Alla guida ci doveva essere una persona molto esperta, se non era un pilota poco ci mancava». L’ultimo atto si è consumato lungo la provinciale che porta a Poviglio e poi Reggio Emilia. «A quel punto ho mollato la presa perché la situazione era diventata incandescente e perché sapevo che i carabinieri erano sulle loro tracce. Purtroppo, però, nemmeno loro sono riusciti a intercettarli e a bloccarli». Rimane un gesto fuori dall’ordinario. «Questi delinquenti devono smetterla di rovinare la serenità delle persone oneste e noi cittadini dobbiamo collaborare al massimo con le forze dell’ordine per fermarli».