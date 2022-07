Michael Russo sta bene, ma ha fatto sapere di non voler tornare a casa

PANDINO - Michael Russo, il 30enne scomparso da casa il 27 giugno scorso, è stato rintracciato dai Carabinieri, che avevano iniziato le ricerche venerdì, dopo la segnalazione dei familiari. "Non ha parlato direttamente a noi - spiega la sorella - ci ha fatto sapere, tramite i militari, di stare bene, ma di non voler rientrare a Pandino. Non sappiamo nemmeno esattamente dove sia. Siamo comunque sollevati di saperlo in buone condizioni". Russo, che ha alcuni problemi di salute e delle fragilità, aveva lasciato l'abitazione dove vive con la sorella e il padre a bordo di una Polo modello vecchio, color canna di fucile. Per quasi due settimane non ha contattato nessuno dei familiari e questi ultimi non hanno un suo recapito telefonico.