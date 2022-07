Sciopero del personale viaggiante di Trenord, gravissimi disagi in Lombardia

CREMONA - Decine di treni cancellati e ritardi nei rimanenti che sono riusciti a partire. La giornata odierna è caratterizzata in tutta la Lombardia da gravissimi problemi di traffico ferroviario a causa di uno sciopero che interessa il personale dei treni che durerà per l'intera giornata domenicale. Poiché lo sciopero si tiene in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia. Maggiori dettagli sono disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite la App di Trenord. La società ferroviaria invita a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni che scorrono sui monitor.