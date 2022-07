Pandino, il paese in ansia per la scomparsa di Michael Russo

PANDINO - Da 12 giorni Michael Russo, 30enne che vive in paese con il padre e la sorella, ha fatto perdere le sue tracce. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri e diffuso via social un appello. «Michael ha alcuni problemi di salute e delle fragilità – racconta la sorella –: se n’è andato di casa nella tarda mattinata del 27 giugno. Sappiamo che è transitato da Dovera, era al volante di una Polo color canna di fucile, un modello del 2005. Ai carabinieri abbiamo già fornito tutte le indicazioni in nostro possesso. Purtroppo non abbiamo il suo numero di cellulare, ritengo possa averlo cambiato».

Alto 1,75 metri, al momento di uscire di casa indossava una t-shirt, dei pantaloncini e un cappellino. «Stiamo chiedendo aiuto e informazioni ovunque, ci siamo già rivolti anche a «Chi l’ha visto», per capire se possono diffondere il nostro appello a livello nazionale». Evidente che il 30enne in 12 giorni potrebbe essere arrivato ovunque. «Suppongo, ma non ne sono certa, che possa avere una carta di credito pre pagata» aggiunge la sorella. Una ricerca che non si annuncia dunque facile per le forze dell’ordine. Non avendo ricevuto sue notizie da così tanto tempo, la sorella ha deciso di muoversi per vie ufficiali. La preoccupazione cresce di ora in ora. Ogni informazione potrebbe essere preziosa.