Acciaieria Arvedi, il presidente: «Il Green Deal è l’unica risposta al drammatico fenomeno del cambiamento climatico»

CREMONA - “Il risultato conseguito, che fa di Acciaieria Arvedi un benchmark mondiale, è il frutto di scelte strategiche maturate trenta anni fa, quali ad esempio l’avere puntato – unica acciaieria europea – sulla produzione di laminati piani da ciclo basato sul forno elettrico. Scelte allora dai più ritenute penalizzanti in termini di costi di trasformazione ma che ho assunto con la convinzione che sarebbero state le sole a garantire, in prospettiva, competitività e la continuità aziendale”.

“Il mio impegno per la sostenibilità si fonda su profonde convinzioni etiche e religiose, ben richiamate da Papa Francesco nell’enciclica Laudato si - dove si dice che la cultura è il motore che conferisce la sensibilità al rispetto della natura - ma anche su una visione imprenditoriale, certo che produrre un acciaio certificato NET ZERO EMISSIONS, CIRCOLARE e ZERO WASTE sia una straordinaria opportunità economica, rispondendo a crescenti richieste da parte dei nostri clienti, anch’essi impegnati in processi di decarbonizzazione dei rispettivi cicli produttivi coerenti con il rispetto dell’ambiente”.

“Il Green Deal è l’unica risposta che possiamo dare al drammatico fenomeno del cambiamento climatico, problema che mi affligge da anni, e accolgo con favore l’iniziativa della Commissione Europea. È tuttavia importante che la sfida della decarbonizzazione sia affrontata con cauta transizione dalle misure esistenti contro il Carbon leakage verso un Carbon Border Adjustmnet Mechanism che preveda soluzioni strutturali per l’export, utilizzi un benchmark attendibile e realistico, e riconosca le emissioni contenute nei processi produttivi quali ad esempio nelle ferroleghe per quanto riguarda l’import di acciaio inossidabile”.

“Una urgente necessità globale da affrontare con professionale determinazione a salvaguardia di un bene di tutti per il bene di tutti”.