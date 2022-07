Crollo a Palazzo Penci, al via i lavori di rimozione delle macerie

RIVAROLO MANTOVANO - Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione delle macerie di Palazzo Penci, il palazzo gonzaghesco crollato nel pomeriggio di mercoledì in piazza Finzi.

Una grossa gru Danese è stata posizionata in via Mazzini con i tecnici che tramite un braccio meccanico rimuoveranno i detriti dei solai e del tetto crollati. Una volta terminata questa operazione vi sarà un sopralluogo per capire il danno subito dai muri perimetrali del palazzo storico.