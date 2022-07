Covid, "contagi in aumento negli ultimi giorni di giugno". Il bilancio di Bongiovanni

CASALMAGGIORE - “Il mese di giugno si è caratterizzato per una ventina di giorni di generale riduzione dei casi di positività e per una seconda parte di aumenti, anche a doppia cifra, soprattutto negli ultimi giorni”. Così esordisce il sindaco Filippo Bongiovanni nel suo consueto bilancio mensile sulla situazione Covid-19 a Casalmaggiore. “L'effetto deriva probabilmente dall'ultima variante Omicron 5, che sta colpendo in tutta Italia. Tra l'altro la percentuale dei contagiati per la seconda volta ha assunto cifre tra il 10 e l'11% anche qui sul totale dei positivi attuali - osserva il primo cittadino -. Pure gli ospedali cremonesi hanno aumentato la quantità di ricoveri, anche se risulta tutto sotto controllo, di Casalmaggiore nessuno è in ospedale. I positivi al 30 giugno sono saliti a 107 rispetto ai 42 del 31 maggio, tuttavia erano 175 al 30 aprile. Non vi sono stati decessi dovuti al Covid nel mese di giugno. Il totale rimane da inizio pandemia di 68, 46 uomini e 22 donne. Età media 80 anni”.

Riassumendo: dei 107 positivi, “69 abitano in città, 10 a Vicobellignano, 9 a Vicomoscano, 7 a Roncadello e 4 a Vicoboneghisio. Senza casi Quattrocase, Valle, Camminata, Fossacaprara, Motta San Fermo. I casi totali sono 4425 dunque sono 153 i casi registrati a giugno rispetto ai 148 casi di maggio ed i 312 di aprile. I guariti totali sono 4250”. I deceduti totali del mese di giugno sono 15, come nel 2021, “ma decisamente di più degli anni addietro, dopo i buoni dati dei mesi di aprile e di maggio con un calo deciso di mortalità, si torna nella media trimestrale”.