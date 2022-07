Per Ponchielli e Camera di Commercio svolta «green» con il PNRR

CREMONA - Il teatro Ponchielli e la Camera di Commercio hanno vinto il primo bando del Ministero della Cultura per l’adeguamento dell’efficienza energetica: cifre importanti (rispettivamente 140.000 e 227.000 euro) nell’ambito delle misure destinate alla cultura nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che premiano le idee e la progettualità di due fra le maggiori istituzioni cittadine guidate dal sovrintendente Andrea Cigni e dal commissario straordinario Gian Domenico Auricchio.

IL TEATRO PONCHIELLI

Lo storico teatro cittadino vedrà finanziato un ambizioso intervento di sostituzione dell’intero comparto di illuminazione del palcoscenico, gettando le basi per un consistente risparmio di risorse e un importante ammodernamento tecnologico.

Il progetto fa parte di un più ampio lavoro del Sovrintendente nei confronti della struttura ottocentesca, cui si affianca il recente intervento di Sperlari con il passaggio dall’illuminazione alogena a quella a led e la sostituzione di ben 600 lampadine delle appliques e di 68 lampadine del grande lampadario centrale.

«L’attribuzione di ingenti risorse ad un progetto interamente ideato e realizzato dallo staff del Ponchielli è motivo di grande orgoglio ed euforia — commenta Cigni —: grazie al PNRR e a Sperlari il teatro avrà un impatto ambientale bassissimo, consumi ridotti e luci spettacolari per le produzioni a venire. Ringrazio tutto il personale per questo importante risultato che si va ad aggiungere agli altri investimenti che come Comune di Cremona stiamo facendo sul patrimonio culturale ed in particolare sul teatro».

Andrea Cigni e Gian Domenico Auricchio

LA CAMERA DI COMMERCIO

Porta il nome di Giuseppe Maffei, indimenticato presidente della Camera di Commercio tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la sala al secondo piano del palazzo progettato dall’architetto Nino Mori che, al termine dei lavori previsto per l’autunno, potrà finalmente entrare a pieno regime grazie ai fondi del PNRR per la cultura: 227 mila euro dei 300 mila richiesti saranno infatti destinati alla riqualificazione dell’impianti di illuminazione, riscaldamento e climatizzazione «intelligenti», con il flusso d’aria regolato in base al numero delle persone presenti in sala, e alla messa a norma degli ascensori per l’utilizzo da parte di persone con disabilità. La sala potrà così ospitare fino a 240 persone ponendosi come centro strategico, nel cuore della città e a due passi dal parcheggio di piazza Marconi per congressi, incontri, appuntamenti musicali.

«Un riconoscimento che ci riempi d’orgoglio — commenta Auricchio — e il premio a un grande lavoro di squadra. Con i disegni sulle pareti lignee che simboleggiando le onde e lo splendido mosaico a tessere vetrose posto a fondale, a rappresentare schematicamente il corso del fiume che lambisce la pianta medioevale della città, sala Maffei è anche un gioiellino artistico e per questo vincolato dalla Soprintendenza. Un grazie speciale a sovrintendente e funzionari che ci hanno le necessarie autorizzazioni in tempi brevissimi. Partiremo con i lavori già in settimana — conclude Auricchio —. Vogliamo restituire ai cremonesi, rimessa a nuovo, una delle sale pubbliche più belle della città».

L'ASSESSORE BURGAZZI

Soddisfatto del risultato, che si inserisce nel solco dei finanziamenti intercettati per la riqualificazione del patrimonio culturale cremonese l’assessore Luca Burgazzi: «I fondi Next Generation EU premiano le amministrazioni virtuose e le idee ben progettate, di cui Cremona ha dimostrato di non essere priva. Ad maiora!».

IL VICE SINDACO VIRGILIO

«Oggi l’attenzione al nostro patrimonio culturale passa anche attraverso interventi virtuosi di efficientamento energetico — ha aggiunto il vice sindaco Andrea Virgilio — A maggior ragione ho apprezzato l’iniziativa di Ponchielli e Camera di Commercio nell’ intercettare canali di finanziamento dedicati».

«L’Italia è il Paese europeo che più ha investito in cultura i fondi del proprio PNRR facendo del settore il cardine della propria ripresa», ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini in un’intervista. «È la dimostrazione - dice- del ruolo strategico che il governo affida alla cultura come strumento economico di crescita sostenibile per il paese. Ora le prime risorse sono assegnate, e il Paese può far partire quel gran cantiere della cultura necessario allo slancio verso una crescita sostenibile del territorio».