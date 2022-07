Scuola più inclusiva, addio «barriere» alle medie

CASTELLEONE - Una scuola più inclusiva per oltre 300 alunni, una struttura che sia alla portata di tutti e non faccia differenze. Belle parole ma non solo, anche gesti concreti: a Castelleone il Comune ha appena avviato un cantiere per l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche alle medie di viale Santuario (dai bagni alle aule).

«Si tratta di un investimento pubblico da 145 mila euro, ottenuto attraverso un bando ministeriale sul tema della messa in sicurezza degli edifici pubblici. Operai e tecnici — spiega l’assessore alla partita Federico Marchesi — stanno già lavorando con grande impegno, ma dobbiamo tenere conto della penuria generalizzata di materiali, che potrebbe rallentare l’opera. L’obiettivo? Concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. E faremo tutto il possibile».

Dal primo cittadino Pietro Fiori un plauso all’ufficio tecnico: «Tantissimi i cantieri in programma e i progetti che vedranno la luce grazie al loro lavoro senza sosta».

Dopo la generosità delle associazioni (ultime in ordine di tempo quelle dei cacciatori) che si sono spese per aiutare il municipio nell’eliminazione delle barriere architettoniche, Castelleone non avrà più un singolo edificio pubblico che non sia accessibile anche a persone con diversa abilità motoria. O, almeno, all’esterno. Perché, se è vero che oggi in carrozzina o con ausili allo spostamento simile non c’è porta o scala che risulti proibitiva all’ingresso, una volta che ci si deve aggirare per la struttura la cosa cambia.

Anche alle medie Sentati il problema, sollevato da genitori e docenti, finora restava. Ma ora cambierà tutto. Ecco da dove spariranno gradini e pendenze proibitive per lasciar spazio a rampe e scivoli: si partirà dal pian terreno, dove verrà costruito ex novo un bagno esclusivamente studiato per le necessità degli studenti diversamente abili. L’intervento, comunque, interesserà anche le altre toilette, tre blocchi in tutto, che verranno dotate di accessi facilitati. Ciò permetterà agli allievi con condizioni motorie particolari di essere molto più autonomi.

Rampe e scivoli faranno comunque la loro comparsa anche fra le varie sezioni e i piani, offrendo un’alternativa alle scale.

AULA MAGNA E PALESTRINA

Un discorso a parte meritano l’aula magna e la palestrina del Comprensivo. La prima verrà infatti completamente rivoluzionata, su particolare richiesta dei docenti: l’ampio spazio sarà diviso in tre aree che costituiranno, separate, altrettante aule. Qui si potranno tenere, con maggior tranquillità, le lezioni di sostegno.

Per quanto concerne lo spazio dedicato a sport e attività motoria in generale, non c’è in realtà molto da stravolgere: il lotto è in buone condizioni generali, ma piccoli interventi di manutenzione e una generale ritinteggiatura sono comunque in programma.

Soldi, appalto e operai ci sono. Tutto fila liscio. I soli ostacoli da superare, come detto, sono la crisi delle materie prime, il meteo che non fa esattamente da alleato ai lavori di fatica e le scadenze a breve termine. Bisognerà infatti — come sottolineato dall’assessore — ultimare tutto entro la prima campanella di settembre.