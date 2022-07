Covid, in provincia altri 342 nuovi contagi ma zero vittime

CREMONA - In provincia di Cremona zero vittime e 342 nuovi contagi. Con 49.785 tamponi effettuati è di 11.627 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 23,3% (ieri era al 25,1%).

Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è di 24, stabile da due giorni, mentre aumenta negli altri reparti per la cura del Coronavirus (1007, +32), I decessi sono 8 (nessuno in provincia) per un totale di 40.852 dall’inizio della pandemia. È quanto si legge sul sito del ministero della Salute.

IL CONTAGIO NELLE PROVINCE

Milano 4.019 nuovi casi,

Bergamo 779,

Brescia 1.385,

Como 634,

Cremona 342 ,

, Lecco 336,

Lodi 252,

Mantova 478,

Monza e Brianza 1024,

Pavia 688,

Sondrio 202,

Varese 1104.

I DATI IN ITALIA

Sono 84.700 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 86.334. Le vittime sono invece 63, in calo rispetto alle 72 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 325.588 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 26%, in calo rispetto al 27,3% di ieri. Sono invece 275 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.035 , ovvero 205 in più rispetto a ieri.

IN ITALIA PIU' CASI DI POLMONITE

Tornano ad aumentare in Italia i casi di polmonite causata dal virus SarsCoV2 che richiedono la ventilazione assistita e la responsabile è la più recente delle sottovarianti di Omicron, BA.5: lo dice il presidente nazionale del Servizio Sanitario di Urgenza 118, Mario Balzanelli. «Ricominciamo a vedere cose che non vedevamo più: mentre le precedenti versioni di Omicron risparmiavano le vie aeree inferiori, ora stiamo ricominciando a vedere polmoniti provocate dalla Omicron BA.5, che riesce a raggiungere gli alveoli polmonari». Si osservano «forme di polmonite virale che richiedono la ventilazione assistita».

MOLTISSIMI GLI ASINTOMATICI

Nelle strutture di pronto soccorso vengono rilevate in questo periodo «moltissime persone positive al virus SarsCoV2 del tutto asintomatiche»: lo dice Mario Balzanelli. «Sono persone che arrivano per accompagnare minori o anziani, o per fare medicazioni, e che devono fare il tampone come previsto per chiunque arrivi in un pronto soccorso». È un fenomeno, aggiunge, che si sta osservando «da alcune settimane» e sul quale «non sono ancora disponibili dati unitari», ma che può essere considerato l’indice di una «circolazione virale elevatissima».