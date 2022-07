Via Massarotti, dal 4 luglio intervento per deviare la vecchia “Fossetta”

CREMONA - Da lunedì 4 luglio, per conto di Padania Acque S.p.A., sarà attuato un intervento di deviazione del vecchio tratto di rete fognaria denominato “Fossetta” in via Massarotti, all’altezza del civico 51. L’intervento, che si rende necessario per risolvere alcuni cedimenti della pavimentazione in aree private, prevede la realizzazione di una nuova porzione di fognatura che verrà collegata a quella esistente di via Massarotti. I lavori, della durata di un mese, saranno realizzati in collaborazione e con il coordinamento della Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio delle Province di Cremona, Lodi e Mantova, e saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

Per la durata dell’intervento è prevista la chiusura della corsia (direzione via Ghinaglia-Milano) nel tratto successivo a via Santa Tecla, con deviazione del traffico in via S. Tecla per i veicoli provenienti da piazza Cadorna, eccetto i bus urbani, quelli di linea e gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, che dovranno invece rispettare il senso unico alternato all'altezza del cantiere. Anche chi arriva da via Trebbia dovrà proseguire verso via Santa Tecla (oppure a destra verso piazza Cadorna).

L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune e dagli agenti della Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.