Covid, in provincia i nuovi casi sono 329

CREMONA - Con 46.621 tamponi effettuati è di 12.082 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia - 329 in provincia di Cremona - con un tasso di positività che scende al 25,9% (ieri era al 29,7%).

Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+3, 24 totali) e nei reparti (+55, 909 totali). Sono 13 i decessi, 1 in provincia, che portano il totale da inizio pandemia a 40.829 (1.798 in provincia di Cremona).

IL COVID IN ITALIA

In Italia sono 83.274 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 94.165. Le vittime sono invece 59, una in meno di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 296.030 tamponi con il tasso di positività che sale al 28,1%, rispetto al 26,36% di ieri. Sono invece 261 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.592, ovvero 338 in più rispetto a ieri.

GIMBE: TENERE LA LASCHERINA AL CHIUSO

Dal 22 al 28 giugno sono stati registrati quasi 55 mila casi al giorno di Covid in Italia e oltre 770 mila sono gli attualmente positivi, ma «il numero è largamente sottostimato per il massiccio utilizzo dei tamponi fai-da-te». A sottolinearlo è il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, che mette in guardia: «La circolazione virale è in forte ascesa» e «ha già effetti evidenti sugli ospedali». Per arginarla «è fondamentale la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati o poco ventilati, e in grandi assembramenti anche all’aperto, ma anche somministrare subito a fragili e immunocompromessi la quarta dose».