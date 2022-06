Covid, Hub vaccinale Sapiens: attività sospesa dal 4 al 17 luglio

CREMONA - Da venerdì 1° luglio 2022 l’Hub Vaccinale Sapiens in via Adelio Stefanoni, 1 a Costa Sant'Abramo (Castelverde) cambia la fascia oraria di apertura nei giorni feriali e sospende l’attività dal 4 al 17 luglio. Per questo periodo temporale l’Hub vaccinale di riferimento del territorio è quello di Crema. Ecco le indicazioni dettagliate.

ORARIO DI APERTURA

venerdì 1° luglio 2022 aperto dalle 8 alle 14

dal 18 al 31 luglio 2022 nei seguenti giorni e orari:

lunedì e venerdì dalle 8 alle 14

mercoledì dalle 14 alle 19.30

martedì, giovedì, sabato e domenica chiuso

PERIODO DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ

dal 4 al 17 luglio 2022 sospensione attività. In questo periodo l’Hub vaccinale di riferimento sul territorio sarà a Crema, in via Macallè 11/c (aperto mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20).

È sempre consentito l’accesso all’Hub anche senza prenotazione per qualsiasi dose vaccinale e per qualsiasi soggetto con età superiore ai 5 anni.