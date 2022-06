Vede una luce nel campo e spara (in aria) dalla finestra: ma sono solo dei ragazzini

CASTELVERDE - Un colpo in aria sparato (con una scacciacani) nel cuore delle notte per far fuggire presunti ladri. Si trattava invece di ragazzini che verso mezzanotte si trovavano in un campo adiacente alcune villette del centro abitato di Costa Sant'Abramo e che, per farsi luce, stavano usando la torcia del cellulare. Un residente, spaventato da quel bagliore e temendo che fossero dei ladri, ha preso la sua arma di libera vendita e ha sparato dalla finestra della sua abitazione. I tre giovanissimi, spaventati, sono fuggiti e una volta arrivati a casa hanno avvisato i genitori dell'accaduto. Del fatto sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Castelverde che, dopo opportune verifiche, hanno scoperto che si trattava di una scacciacani. Dell'accaduto è stata informata la Procura che valuterà come procedere.