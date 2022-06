Caruccio: «Pozzaglio, non ti deluderò»

POZZAGLIO - Biondo Caruccio, evidentemente emozionato, presta giuramento per la seconda volta, dopo aver vinto le elezioni contro l’ex assessore Arezia De Ros.

La giunta, ufficializzata ieri sera, nel primo consiglio, è formata da Lara Bianzani, avvocato di 42 anni alla quale sono state assegnate le deleghe alle Politiche sociali, alla Cultura e Istruzione e da Federico Bodini, studente universitario 22enne al quale sono stati affidati come settori di competenza l’Urbanistica, l’Edilizia privata e le Attività produttive. Il primo cittadino ha deciso invece di tenere per sé la delega al Bilancio.

La carica di capogruppo di maggioranza è stata affidata a Michela Armanni alla quale sono stati assegnate anche le deleghe relative alla Scuola e alla Biblioteca. Per la minoranza invece il capogruppo Mauro Marinelli.

I lavori del consiglio

All’interno del consiglio dell’Unione, invece, è stato designato come membro di maggioranza, oltre al sindaco che entrerà a farne parte, per il gruppo di maggioranza, anche il consigliere Roberto Frittoli e per l’opposizione De Ros.

IL DISCORSO DEL SINDACO

Nel suo discorso il sindaco ha ringraziato i cittadini «non vi deluderò, sarò il sindaco di tutti e spero di proseguire nel lavoro come ho già fatto in questi cinque anni. Io e il mio gruppo, davvero molto motivato, faremo sì che tutto quello che è stato inserito all’interno del programma elettorale possa essere realizzato. È nostro impegno coinvolgere tutti. Mi sto incontrando con le realtà produttive del territorio per cercare di rilanciare il nostro paese. Il campo fotovoltaico di Brazzuoli è già a buon punto, stiamo aspettando le autorizzazioni di Enel per poi partire con i lavori. Periodicamente è mia intenzione fare un incontro con i cittadini per informarli delle attività che porteremo avanti».

Durante il consiglio sono inoltre state stabilite le nomine della commissione elettorale comunale che sarà formata da Bianzani, Bodini e Daniela Chiari (supplenti Luigi Arcaini, Maria Pavone e De Ros) e quelle relative alla formazione degli elenchi dei giudici popolari con Bianzani e Marinelli. Il resto si vedrà strada facendo.