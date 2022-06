Covid: in Lombardia 3.043 nuovi positivi di cui 97 in provincia

CREMONA - A fronte di 13.301 tamponi effettuati, sono 3.043 i nuovi positivi in Lombardia (tasso di positività in crescita del 22,8%): in provincia di Cremona i contagi sono 97.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre cresce il numero dei pazienti negli altri reparti (780, +39). Si registrano, poi, 11 decessi sul territorio regionale.

«OMICRON E' DISASTROSA, MASCHERINA ANCHE AL MARE»

«Prima o poi Omicron ce la faremo tutti, è un disastro, perché il virus sfugge» e colpisce «anche chi è guarito e anche i vaccinati. È vero che Omicron crea situazioni meno pesanti ma c'è il rischio di incremento ulteriore nel numero dei casi, che sono sottostimati, saranno circa 100mila al giorno secondo me». Lo dice il professor Fabrizio Pregliasco. E l’esperto suggerisce di proteggersi con la mascherina: «Anche al mare».

In Italia i positivi certificati «sono almeno 600mila - aggiunge - ma in realtà saranno il doppio, più di un milione» che conferma la previsione di un picco a luglio e ipotizza l'arrivo di una nuova variante in autunno. Il Covid per Pregliasco non si è affatto «raffreddorizzato, Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron5 a fine luglio, e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto». Pregliasco suggerisce di portare anche al mare la mascherina. «Si, la mascherina va portata in spiaggia allo stesso modo di come portiamo gli occhiali da sole», spiega.

«SI LAVORI SULLA VENTILAZIONE NELLE SCUOLE»

«La mascherina è una misura di contenimento in tutte le situazioni in cui possono esserci contatti stretti. Se parliamo delle scuole, potremmo fare un salto tecnologico, forse anche più efficace della mascherina, se lavorassimo sui sistemi di ventilazione per cercare di apportare delle soluzioni laddove sappiamo che le persone sono spesso ammassate»: lo ha detto il professore ordinario di Malattie infettive dell’Università degli Studi di Milano, Andrea Gori, a margine dell’evento 'Salute - Direzione Nord’organizzato al Palazzo delle Stelline di Milano. E comunque, ha sottolineato Gori, in classe «non fa male tenere la mascherina otto ore, nessuno ha problemi».

Ad ogni modo, secondo l’infettivologo «le mascherine, soprattutto quelle chirurgiche, sono efficaci per i contagi tramite droplet, non invece per i contagi aerosol. Le Ffp2 hanno invece anche la capacità di proteggere». Ma pur essendo «uno strumento molto semplice ed efficace», le mascherine «non sono la soluzione perché non coprono il 100%», anche se «io sono comunque tra quelli favorevoli all’utilizzo - ha concluso - è una questione di buon senso».

IL CONTAGIO IN ITALIA

Sono 24.747 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.456. Le vittime sono invece 63, in aumento rispetto alle 44 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 100.959 tamponi con il tasso di positività al 24,5%, stabile rispetto al 24,3% di ieri. Sono invece 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.873, ovvero 341 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 738.851, quindi 5.411 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.259.261 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.165. I dimessi e i guariti sono 17.352.245, con un incremento di 19.545.