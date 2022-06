L'allarme: giochi pericolosissimi, a rischio l'incolumità di giovanissimi

VIADANA - Giochi pericolosissimi sulla rampa che porta al parcheggio sopraelevato del supermercato Coop in via Aroldi, già segnalato in passato perché dei ragazzi lo usano come pista per gare in bici e in skateboard. Un video pubblicato sui social mostra un carrello della spesa con sopra una sedia che viene lanciato già dalla ripida rampa, andando a schiantarsi contro la sbarra che impedisce l'accesso al parcheggio quando il supermercato è chiuso. "Scene già viste, a volte dentro il carrello al posto della sedia c'è un ragazzo", racconta un residente della zona.