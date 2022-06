Ballottaggio, a Crema affluenza in calo

CREMA - È il giorno del ballottaggio a Crema: questa notte la città scoprirà chi tra Fabio Bergamaschi (centrosinistra) e Maurizio Borghetti (centrodestra) sarà il nuovo sindaco. Alle 12 si è recato alle urne il 17,08% degli aventi diritto, quota in calo rispetto al primo turno, quando, alla stessa ora, si era espresso il 18,25%. Bergamaschi ha depositato la sua scheda nell'urna alle 9,30 nel seggio numero 13 di via Dogali, sede distaccata dell'istituto Pacioli. Borghetti, invece, ha votato alle 11 al seggio 10 di via Palmieri. La prossima rilevazione è fissata per le 19.

Cittadini al voto in uno dei seggi di Crema

Nelle 38 sezioni (più i quattro seggi speciali) non si registrano particolari problemi. L'unica criticità - risolta comunque con tempestività - è legata alla positività al Covid-19 di cinque presidenti di seggio, che sono stati prontamente sostituiti. Il recente boom di contagi rischia di condizionare anche l'affluenza alle urne: gli uffici elettorali sono stati contatti da diversi cittadini, sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento domiciliare, che hanno chiesto di esercitare a domicilio il diritto di voto.