Il padel allarga i confini e «conquista» l’Oglio Po

VICOMOSCANO - È il primo campo di tutto il comprensorio Oglio Po ed è stato appena inaugurato ma già viene calcato dai numerosi appassionati della zona. Il padel, dunque, è entrato con decisione anche a queste latitudini grazie all’impegno dell’A.S.D. Vicomoscano che nel suo centro sportivo nella frazione casalese ha voluto tenersi al passo dei tempi.

«È un grande sforzo ma anche una grande soddisfazione — spiega il presidente Massimo Decò — perché ci consente di allargare la nostra offerta di strutture sportive a servizio di tutta la collettività. Il nuovo campo va ad aggiungersi, infatti, a quello da tennis in terra rossa (che in inverno viene coperto con il classico pallone, ndr), il beach volley e il calcio».

impianto all’avanguardia

L’associazione ha «bruciato» sul tempo la Canottieri Eridanea che aveva già annunciato il progetto di realizzare una struttura per il padel e che comunque verrà ultimata nei prossimi mesi.

«Il costo si aggira sui 60 mila euro — aggiunge Decò — ed è stato realizzato dalla Italian Padel di Calvisano. È in terreno sintetico, misure regolari e possono calcarlo anche in quattro giocatori. Insomma, ci sono tutte le premesse per un utilizzo continuo. A servizio degli appassionati c’è anche l’istruttore Riccardo Manfredi».

GENEROSITA' DEI SOCI



Va sottolineato come i soci abbiano contribuito con grande generosità alla realizzazione dell’impianto. «Non è importante vantare dei meriti — taglia corto — quanto chiarire che l’obbiettivo è quello di mettere a disposizione di tutti la possibilità di praticare una disciplina emergente che ancora non aveva un luogo qui in zona. Non solo dal Casalasco-Piadenese ma anche dal Viadanese e dal Bozzolese siamo sicuri che troveremo ottimi riscontri».