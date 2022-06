Fanti con il basco amaranto: rimpatriata a distanza di 50 anni dalla naja

SESTO ED UNITI - Radunare un bel gruppo di ex commilitoni provenienti da molti angoli d’Italia, a distanza di 50 anni dalla naja, non era un’impresa facile. Ma lui, Angiolino Capelli, sfidando mille difficoltà legate agli impegni di famiglia di ognuno e alla salute, c’è riuscito.

La rimpatriata dei fanti con il basco amaranto è storia di sabato all’ora di pranzo nella sua casa in via Archimede nella frazione di Casanova del Morbasco. Si sono incontrati di nuovo in dodici, gli stessi che insieme a tanti altri, nel 1972, con Lino hanno vestito la divisa dei parà della Folgore a Livorno. Sono arrivati da Rovigo, Milano, Bergamo, Varese, Bologna, Ancona e addirittura da Pescara.

ALLA SCUOLA DELLA FOLGORE NEL 1972

"E’ stato bello ed emozionante – racconta l’organizzatore – rivedere i volti degli amici con i quali ho prestato il servizio militare nel 1972, eravamo alla scuola della Folgore a Pisa montati a Livorno. Questa bella sorpresa che ci siamo fatti è andata in porto perché abbiamo sempre avuto un grande spirito di Corpo, come quello degli alpini, poi la voglia e l’entusiasmo di rivederci hanno fatto il resto. Abbiamo deciso che in settembre ci troveremo di nuovo, stavolta proprio a Livorno, dove scatteremo una foto ricordo nel piazzale El Alamein dedicato al sacrificio di tanti militari italiani in Africa. Sabato – continua Lino - abbiamo rievocato tutti gli aneddoti di quei tempi, quando a comandare la Folgore era il generale Ferruccio Brandi, al quale nel 1951 il presidente della Repubblica ha conferito la medaglia d’oro al valor militare per il coraggio dimostrato in tante azioni durante la seconda guerra mondiale. C’è stata commozione e anche se abbiamo tutti già 70 anni siamo qui ancora a raccontarcela".

Conclude Capelli: "Questa divisa la porto ancora con onore e orgoglio. Ricordo che quando a mio padre, classe 1912, che era bersagliere, ho detto che avrei fatto il militare nei paracadutisti mi ha guardato male, mentre la mia mamma continuava a farmi la stessa domanda: e se non si apre?".