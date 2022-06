Covid, in provincia i contagi restano alti: sono 258

CREMONA - Con 36.117 tamponi effettuati è di 8.302 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, 258 in provincia di Cremona, con un tasso di positività in salita al 22,9% (ieri era al 22,3%). Il numero dei ricoverati è in lieve calo nelle terapie intensive (-1, 17) e in aumento nei reparti (+13, 702). Sono 8 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.761.

AIFA: IN 7 GIORNI +30% PRESCRIZIONI MONOCLONALI

Salgono a 64.541 gli italiani che hanno ricevuto anticorpi monoclonali contro il Covid da marzo 2021 al 22 giugno 2022, un numero cresciuto del 2,3% rispetto a quello di due settimane prima.

In particolare, dal 16 al 22 giugno le richieste per sotrovimab (Xevudy), l’unico monoclonale utilizzato come terapia ritenuto efficace contro Omicron, sono cresciute del 33,8% e quelle per tixagevimab-cilgavimab (Evusheld) utilizzato pre contagio sono aumentate del 34,78%. E' quanto emerge dal 54/mo monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su questi farmaci.

Dei 64.541 pazienti che hanno ricevuto anticorpi monoclonali, 62.866 (+1,64% in due settimane) li hanno ricevuti in terapia e 1.675 (+35,52%) per prevenire il contagio. Dall’inizio del monitoraggio, la maggior parte dei pazienti trattati (23.913, +0,19% in 14 giorni) ha ricevuto la combinazione casirivimab-imdevimab (Ronapreve), seguita da sotrovimab (20.887, +4,85% in 14 giorni). Autorizzati in via emergenziale nel nostro Paese, questi farmaci sono prescritti in terapia 284 strutture di 21 regioni. Le regioni che ne hanno fatto maggior utilizzo come terapia sono state finora Veneto (9.936), Lazio (9.395) e Toscana (5.164). Mentre Lombardia (370), Lazio (248) e Veneto (223) hanno visto più prescrizioni degli anticorpi usati come profilassi.

IL COVID IN ITALIA

Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.166. Le vittime sono invece 51, in calo rispetto alle 75 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 238.069 tamponi con il tasso di positività al 23,4%, in aumento rispetto al 22,6% di ieri. Sono invece 225 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.205, ovvero 141 in più di ieri.