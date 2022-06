Ciclista 84enne urtata da auto, l'anziana ha riportato sospette fratture

CREMA - Una 84enne che vive in città è stata investita stamane alle 8,30 in via Crispi, dietro al Campo di Marte. Era in sella alla sua bicicletta quando è stata urtata da una Peugeot 206. L'automobilista si è subito fermato. Nella caduta l'anziana ha riportato sospette fratture. Inizialmente si era temuto il peggio, tanto che era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, poi annullato. Una volta caricata la signora in ambulanza, la stessa ha raggiunto l'ospedale di Cremona. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale.