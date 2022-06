Covid, altro boom di contagi in provincia: sono 210

CREMONA - A fronte di 38.099 tamponi, i nuovi positivi in Lombardia sono 8.507 con un tasso di positività pari al 22,3% (in lieve calo rispetto a ieri che era il 22,6%). Ed è ancora boom di contagi in provincia di Cremona, sono 210.

Salgono i ricoverati nei reparti, ma resta stabile il numero di pazienti nelle Terapie intensive (18). Sono 15 i decessi nel territorio della regione, nessun in provincia, che portano il totale da inizio pandemia a 40.753.

I DATI IN ITALIA

Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.905. Le vittime sono invece 75, in aumento rispetto alle 50 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 248.042 tamponi con il tasso di positività al 22,6%, in aumento rispetto al 21,8% di ieri. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.064, ovvero 117 in più di ieri.