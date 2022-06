Covid, strutture sanitarie: si accede solo con la mascherina FFP2

CREMONA - Come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute emessa lo scorso 15 giugno 2022, per accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie restano in vigore le principali misure di prevenzione contro il Covid-19. Nello specifico è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e igienizzare le mani (in entrata e in uscita dalle strutture). È inoltre raccomandato rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro; non è consentito indossare i guanti monouso.

OSPEDALE: LE REGOLE PER VISITATORI E ACCOMPAGNATORI

Verifica del Green pass e motivazione dell’accesso

Il visitatore deve indicare i motivi dell’accesso in ospedale al personale dedicato all’accoglienza, che verificherà anche la validità della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) tramite dispositivo digitale. In caso di sintomatologia da Covid-19 (febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, ecc.) o “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con una persona con diagnosi sospetta/confermata di Covid-19, il visitatore non potrà accedere alle strutture, anche se in possesso di regolare Green Pass.

Il braccialetto verde

Una volta effettuati questi passaggi preliminari indispensabili per acconsentire l’accesso, il visitatore sarà munito di braccialetto verde identificativo. Con questo ‘lasciapassare’ potrà recarsi in reparto.

In reparto

Ogni paziente può ricevere un solo visitatore alla volta. All’interno delle stanze di degenza in presenza di più malati, i visitatori dovranno indossare la mascherina FFP2 e mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

Orari di visita

I giorni e gli orari di visita per ogni reparto sono pubblicati sul sito www.asst-cremona.it. Nelle fasce orarie indicate, il personale sanitario potrà comunicare eventuali modalità di accesso specifiche al paziente o al caregiver.

PROTEGGIAMO I PIÙ PICCOLI

Al fine di tutelare la salute dei più piccoli, si ricorda che: