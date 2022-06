Covid, una vittima in sette giorni in provincia

CREMONA - A livello regionale sono 4 le vittime e 4.253 i nuovi casi. I tamponi registrati sono 23.210 con un tasso di positività pari al 18,3% in lieve aumento rispetto al 17,9% di ieri. I ricoverati sono 572, di cui 16 in Terapia intensiva. A livello regionale sono 4 le vittime e 4.253 i nuovi casi.

Con altri 104 contagiati registrati oggi in provincia di Cremona, la settimana si chiude con un bilancio di 867 nuovi casi contro i 619 contati alla fine della settimana scorsa.

L’aumento è quindi del 40,1% rispetto a domenica scorsa e del 106,9% rispetto al bilancio della settimana dal 30 maggio al 5 giugno, il punto più basso dell’epidemia sul nostro territorio nel 2022. In quei giorni i nuovi positivi sono stati 419, diventati 619 alla fine della settimana successiva (+47,7%) e, quindi, 867 (+40,1%).

È in corso, insomma, l’inversione della curva pandemica segnalata sabato dall’Ats Val Padana che ne attribuisce le cause «a una concomitanza di fattori, quali per esempio la circolazione di varianti del virus a più elevata infettività, un allentamento delle misure di contenimento con la ripresa della normalità nella vita quotidiana e l’aumento dei momenti di aggregazione e socialità, un uso meno assiduo della mascherina e in generale una minore percezione del rischio, la graduale riduzione della protezione vaccinale a distanza di tempo dalla somministrazione».

Per quanto riguarda le vittime, sul nostro territorio non si registra alcun decesso Covid anche oggi per il terzo giorno di seguito. E la settimana si è conclusa con un solo decesso. Si tratta del bilancio settimanale migliore di tutto il 2022.

In tutta Italia sono 30.526 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 34.978. Le vittime sono invece 18, in calo rispetto ai 45 di sabato. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 160.211 tamponi con il tasso di positività al 19,1%, in aumento rispetto al 18,1% di ieri. Sono invece 199 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite.