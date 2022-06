Studio e lavoro: gli obiettivi dei «summer days» di Informagiovani

CREMONA - Informagiovani «Summer Days» è la nuova iniziativa di orientamento pensata per i giovani, in programma a luglio presso l’Informagiovani , che prevede due proposte per due differenti argomenti: metodo di studio e colloquio di lavoro. L’amministrazione comunale vuole essere accanto ai ragazzi anche quest’estate, mettendo a loro disposizione proposte mirate ed operatori esperti.

Qui il video di presentazione di Colloqui ‘in duetto’

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online accessibile dalla home page del sito dell'Informagiovani

Il percorso «Metodiamoci», condotto da esperte di orientamento e formazione, è presentato in un video e per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online accessibile dalla homepage del sito dell'Informagiovani