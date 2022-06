Ciclista investito a Mantova, trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore

CREMONA - E' stato elitrasportato all'ospedale Maggiore il ciclista 39enne che questa mattina, poco prima delle 10, è stato investito da un'auto in viale della Favorita a Mantova. L’uomo era in sella ad una bicicletta da corsa e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è infatti arrivato l’elisoccorso di Verona che è poi atterrato a Cremona dove il ciclista è stato ricoverato in codice rosso.