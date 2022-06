Caos e code per il rifacimento dell'asfalto sul ponte della Paullese a Spino d'Adda

CREMA - Centinaia di automobilisti cremaschi in coda dall'alba a causa del prolungarsi dei lavori di rifacimento dell'asfalto sul ponte della Paullese a Spino d'Adda. La Provincia aveva inizialmente previsti per la nottata, ma a causa di qualche problema tecnico le operazioni sono continuate anche a inizio giornata e dovrebbero concludersi entro un'ora. Code interminabili e traffico bloccato sia lungo la Paullese raddoppiata in direzione Milano sia tra Pandino e Spino.

FOTO: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI