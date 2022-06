Anziana cade e resta bloccata in casa: soccorsa dai vigili del fuoco

PANDINO - Una caduta, forse avvenuta poco dopo il risveglio, e le cui conseguenze non le permettevano di rialzarsi. Un'anziana signora che vive sola in centro, in via Magenta, non ha potuto far altro che urlare e chiamare aiuto. Fortunatamente la vicina l'ha sentita e ha dunque dato l'allarme. Sul posto stamattina prima delle 7 sono intervenuti i vigili del fuoco di Crema e i carabinieri di Pandino. A complicare le operazioni di soccorso la porta blindata, chiusa con un pesante catenaccio. A quel punto i vigili del fuoco hanno tagliato la grata di una delle finestre e poi forzato la serratura. Finalmente, è stato possibile soccorrere la signora da parte del personale sanitario del 118 per lei una sospetta frattura e il trasferimento in ospedale.