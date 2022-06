Covid: in Lombardia primo giorno senza decessi del 2022

CREMONA - Con 30.092 tamponi effettuati è di 4.672 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, 133 in provincia di Cremona, con un tasso di positività in discesa al 15,5% (ieri era al 16,4%).

Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 19) e in crescita nei reparti (+19, 493). Nessun decesso segnalato per la prima volta nel 2022, il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 40.691.

"IMMUNITA' DI GREGGE UN SOGNO PERDUTO"

L’immunità di gregge è ormai «un sogno perduto: a causa delle varianti, che rispondono meno ai vaccini, e anche per la mancanza di un accesso globale a livello mondiale alle vaccinazioni». Lo ha affermato il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in occasione del World Health Summit Regional Meeting, che si svolge all’Università La Sapienza fino al 17 giugno. Riferendosi quindi all’andamento delle vaccinazioni in Italia, al 14 giugno, ha sottolineato, in Italia la fascia di popolazione con il maggiore tasso di vaccinazione è quella degli over80: il 96,8% è stato vaccinato con la prima dose, il 95,5% anche con la seconda. l’89% anche con la terza; solo il 16,2% ha però ricevuto anche la quarta dose. Il fatto, ha spiegato Rezza, è che c'è ormai «una certa fatica vaccinale e molti vogliono aspettare i nuovi vaccini adattati alle varianti del virus, e ciò può spiegare la riduzione nelle nuove vaccinazioni».

Inoltre, al momento, ha rilevato, «vediamo un aumento delle reinfezioni e ciò anche perché le varianti di Omicron in parte evadono la risposta immunitaria dei vaccini». Attualmente «l'efficacia degli immunizzanti è pari al 60% nel proteggere dall’infezione e all’87% dalla malattia grave, ma il dato positivo è che è in calo l’occupazione degli ospedali». «Il virus SarsCoV2 sta diventando endemico e - ha concluso - non si può più controllarlo come si sperava all’inizio».

"CON I VACCINI EVITATI 73.861 DECESSI A GENNAIO 2022"

«In Italia solo nel mese di gennaio 2022 sono state evitati 73.861 decessi - l’86% di quelli attesi - grazie alle vaccinazioni anti-Covid. E sono stati evitati, nello stesso periodo, 19.166 accessi in terapia intensiva». Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in occasione del World Health Summit Regional Meeting 2022, che si svolge all’Università La Sapienza di Roma da oggi al 17 giugno. Nello stesso periodo, ha aggiunto, sono state evitate 5.211.713 diagnosi di infezione da Covid-19 (55% di quelle attese) e 277.763 ospedalizzazioni (83% di quelli attesi).