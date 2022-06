Sperlari illumina il teatro! Nuova luce per il Ponchielli

CREMONA - Dal 17 giugno, e per le stagioni successive, il pubblico vedrà un Teatro Ponchielli più splendente ed ecosostenibile, grazie a Sperlari. Con Il Ritorno di Ulisse in Patria di Claudio Monteverdi, Sperlari - storico marchio fondato nel 1836 a Cremona - dona al Teatro Ponchielli un nuovo splendore, sponsorizzando la nuova illuminazione a led della sala principale. Un gesto importante a sostegno della cultura, della storia e della nostra istituzione. “Da tempo Sperlari è impegnata a favore dell’ambiente e per un mondo più buono e pulito, per questo abbiamo deciso di sostenere il Teatro della nostra città in questo importante progetto ecosostenibile - ha dichiarato Michela Caone, Direttore Marketing di Sperlari. Sperlari è una realtà orgogliosa della sua storia che guarda al futuro con fiducia e passione, il Teatro Ponchielli lavora per la collettività e la crescita culturale del nostro territorio, per questo Sperlari e il Teatro Ponchielli rappresentano un connubio perfetto. Entrambi abbiamo una storia secolare e siamo fra i simboli più prestigiosi di Cremona. Condividiamo i colori rosso e oro, un prezioso territorio e insieme ci prendiamo cura delle famiglie nei loro momenti più belli!”.

Il Teatro Ponchielli sarà più brillante e più “green” grazie alla sostituzione di ben 600 lampadine delle appliques e di 68 lampadine del lampadario centrale. Il passaggio dall’illuminazione alogena a quella a led (per le appliques da 25 watt a 3,4 watt e per il lampadario centrale da 70 watt a 7 watt) garantirà al Teatro un notevole risparmio energetico e farà bene al nostro pianeta. Il Teatro Ponchielli "ringrazia Sperlari per questo segno di grande sensibilità nei confronti dell’arte, della cultura e dell’ambiente in grado di “illuminare” la nostra mente e i nostri cuori".