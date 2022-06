Ferrari Cavalcade, lo spettacolo delle 'Rosse' in piazza del Comune

CREMONA - Il Ferrari Cavalcade è l’evento che ogni anno raduna le Rosse più esclusive del pianeta e le porta sulle strade più iconiche d’Italia. Dopo l’edizione 2021 tenutasi in Sicilia, il Cavalcade torna nel Nord Italia con cinque giorni di viaggi e sfilate con tappa finale a Fiorano (il luogo simbolo dello spirito racing del Cavallino Rampante) e con protagoniste 80 Ferrari Monza SP1 e SP2. Oggi l'esposizione su quattro ruote ha fatto tappa in piazza del Comune a Cremona, dove moltissimi appassionati hanno rimirato la bellezza di queste fantastiche auto.

BARCHETTE SUPER ESCLUSIVE

Le Monza SP1 e SP2 sono basate meccanicamente sulla 812 Superfast. Sotto le linee disegnate dal Centro Stile Ferrari c’è una scocca in fibra di carbonio e il 6.5 V12 aspirato da 810 CV e 719 Nm. Realizzate in appena 100 esemplari l’una al prezzo base di 1,6 milioni di euro, sono tra le Rosse più veloci mai prodotte. Grazie al peso contenuto in 1.500 kg (1.520 kg per la SP2) e ad un’altezza ridottissima di 1,15 m, le Ferrari superano i 300 km/h di velocità massima e scattano da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. Per coprire lo 0-200 km/h, invece, ci si impiega solo 7,9 secondi.

FOTO: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI