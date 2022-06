Inclusione, i bambini protagonisti di podcast

RIVAROLO DEL RE - Sta vivendo la sua fase conclusiva, con la messa in onda dei podcast realizzati dai bambini della scuola primaria di Rivarolo del Re, in forma di trasmissioni per Radio del Rey, l’iniziativa sviluppata all’interno delle azioni previste dal progetto «Porte Aperte», ovvero i laboratori di consapevolezza inclusiva.

Oltre all’associazione La Tenda di Cristo, organizzazione capofila, i due partner Associazione Amici della Santa Federici ed Avis Comunale di Commessaggio, i Comuni dell’Unione Foedus, sono coinvolti l’Istituto comprensivo Marconi di Casalmaggiore, in particolare il plesso di Rivarolo del Re, e la parrocchia di Rivarolo con il progetto Radio del Rey.

L’educatrice e insegnante Elisabetta Filippi ha condotto i laboratori documentati da Daniele Goldoni, facilitatore di comunità, insieme agli insegnanti coordinati dalla referente di plesso Cinzia Lini.

Uno degli esiti finali è stata la produzione dei podcast per la neonata radio locale web, che avranno come contenuto le loro riflessioni ed esperienze sul tema dell’inclusione e della comunità. Molte sono state le competenze stimolate grazie a questo lavoro, ma soprattutto tanto l’entusiasmo e l’impegno manifestati dagli alunni.

RADIO E RUOLO SOCIALE

La coordinatrice del progetto Filippi riferisce che «i bambini hanno lavorato attorno al tema della comunità, declinandolo nelle diverse classi a seconda dei bisogni educativi dettati dall’età dei bambini e dalle attività didattiche in corso di svolgimento. L’intento è stato quello di creare, infatti, un intervento trasversale e permeabile a tutti i campi di esperienza, che in questo modo hanno potuto riflettere sul proprio vissuto all’interno della comunità intesa come famiglia, classe, scuola, paese, territorio. Inoltre, l’utilizzo della radio come mezzo di espressione consente ai giovanissimi di riappropriarsi del proprio ruolo sociale, spesso dimenticato o lasciato in secondo piano, facendo sentire la loro voce alla comunità a cui appartengono e che contribuiscono a costruire ed arricchire».

La Lini conferma che «subito si è intuito che sarebbe stata una particolare esperienza didattica quella dei progetti di comunità. Pensata ancora in piena pandemia, si è confermata una proposta molto coinvolgente e gradita da parte dei bambini. Un’occasione ripetuta di ascolto e di condivisione attraverso cui le insegnanti hanno potuto rielaborare i percorsi didattici in forma alternativa e assolutamente inclusiva. Grazie alla collaborazione della radio locale, si apre la strada verso altre e innovative modalità di interazione scuola-famiglia».

MESSA IN ONDA DEI PODCAST

Le registrazioni dei bambini verranno messe in onda in luglio nei giorni di giovedì 7, 14, 21, 28 e trasmesse alle 19 circa con replica programmata nelle domeniche 10, 17, 24 e 31 ore 14 circa.